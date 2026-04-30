На западе Украины мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Мужчина в Ровненской области на западе Украины открыл огонь из автомата по сотрудникам военкомата и полицейским, ранены два человека, сообщает региональное управление нацполиции.
"Вчера, 29 апреля, около 17.00 (совпадает с мск – ред.) военнослужащие группы оповещения (сотрудники военкомата – ред.) совместно с полицейским офицером общины в селе Верба Дубенского района увидели мужчину, который шел с велосипедом. Когда они приблизились к мужчине с целью проверить документы, тот открыл огонь из автомата", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Уточняется, что полицейский и один военный получили ранения, подозреваемого разыскивают, возбуждено уголовное дело.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.