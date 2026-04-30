В пяти украинских областях частично пропал свет

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Часть абонентов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"На утро есть новые обесточенные абоненты в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.