В пяти украинских областях частично пропал свет

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Часть абонентов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточенные абоненты в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.