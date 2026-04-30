"Заколдовал Зеленский": в ЕС набросились на Стубба после слов об Украине

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Финляндии за попытку оправдать необходимость вступления Украины в НАТО и ЕС.
"Они там, наверху, что курят и пьют? Каждый может нести любую чушь", — отметил пользователь HDA.
"Бедного финского президента Александра Стубба просто заколдовал Зеленский. <…> . Удобный способ переложить ответственность, ограничив политические и дипломатические издержки. Иностранная армия как щит! " — прокомментировал Patin-couffin.
"Первое апреля было почти месяц назад", — сыронизировал Kiki2bondy.
Издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что действия Стубба подталкивают Финляндию к прямому военному столкновению с Россией.
