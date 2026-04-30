"Заколдовал Зеленский": в ЕС набросились на Стубба после слов об Украине
05:51 30.04.2026 (обновлено: 06:13 30.04.2026)

"Заколдовал Зеленский": в ЕС набросились на Стубба после слов об Украине

© AP Photo / Hannah McKay — Президент Финляндии Александр Стубб
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Финляндии Александра Стубба за попытку оправдать необходимость вступления Украины в НАТО и ЕС.
  • В комментариях отмечается, что Стубб пытается помочь Владимиру Зеленскому переложить ответственность за крах Украины на внешних игроков.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли президента Финляндии за попытку оправдать необходимость вступления Украины в НАТО и ЕС.
"Они там, наверху, что курят и пьют? Каждый может нести любую чушь", — отметил пользователь HDA.
"Бедного финского президента Александра Стубба просто заколдовал Зеленский. <…> . Удобный способ переложить ответственность, ограничив политические и дипломатические издержки. Иностранная армия как щит! " — прокомментировал Patin-couffin.
"Первое апреля было почти месяц назад", — сыронизировал Kiki2bondy.
"Как можно публиковать такую ерунду? И все это ради того, чтобы убедить нас в необходимости членства Украины в ЕС", — написал читатель под ником Que diable!.
Издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что действия Стубба подталкивают Финляндию к прямому военному столкновению с Россией.
В миреФинляндияАлександер СтуббЕвропаЕвросоюзУкраинаНАТОPolitico
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
