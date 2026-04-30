Краткий пересказ от РИА ИИ Боец морской пехоты с позывным «Пика» сообщил о странном поведении боевиков ВСУ.

По его словам, боевики не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов, продолжают движение даже после близких разрывов.

«Пика» допустил, что подобная реакция может объясняться воздействием наркотических веществ.

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов, что может быть связано с воздействием наркотических веществ, сообщил РИА Новости боец соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Пика".

По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, в ряде случаев противник продолжал движение даже после близких разрывов.

"После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы", — отметил он.

Военнослужащий допустил, что подобная реакция может объясняться внешними факторами.

"Складывается ощущение, что они находятся под воздействием каких-то веществ — не реагируют на ранения так, как обычно", — рассказал "Пика".

Он добавил, что такие эпизоды стали встречаться чаще.