Морпех сообщил о странном поведении боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов, что может быть связано с воздействием наркотических веществ, сообщил РИА Новости боец соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Пика".
По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, в ряде случаев противник продолжал движение даже после близких разрывов.
"После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы", — отметил он.
Военнослужащий допустил, что подобная реакция может объясняться внешними факторами.
"Складывается ощущение, что они находятся под воздействием каких-то веществ — не реагируют на ранения так, как обычно", — рассказал "Пика".
Он добавил, что такие эпизоды стали встречаться чаще.
"Мы наносим удары, они уходят в укрытия, добираются до блиндажей, но затем уже не выходят. Признаки поражения есть, но реакция отличается", — уточнил он.
