Специальная военная операция на Украине
 
03:12 30.04.2026 (обновлено: 03:25 30.04.2026)
"Уже через месяц": в США выступили с предупреждением о конфликте на Украине

Подполковник Дэвис: Украина уже через месяц может столкнуться с военным крахом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военный крах Украины может произойти в любой момент из-за начавшегося процесса истощения страны.
  • По словам Дэвиса, единственными, кто желает продолжения конфликта, остались элиты на Западе и в Киеве.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военный крах Украины может произойти в любой момент из-за начавшегося процесса истощения страны, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц <…>. Рано или поздно это произойдет. Такова природа процесса истощения. В какой-то момент математика вступит в бой, и их иллюзии будут напрочь смыты реальностью", — отметил военный.
По словам эксперта, единственными, кто желает продолжения конфликта, остались элиты на Западе и в Киеве. Их стремление навредить России приведет лишь к полному уничтожению украинцев, пояснил Дэвис.
Ранее Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Украины бессмысленно и опасно.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДэниел ДэвисВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
