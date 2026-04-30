Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военный крах Украины может произойти в любой момент из-за начавшегося процесса истощения страны, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц <…>. Рано или поздно это произойдет. Такова природа процесса истощения. В какой-то момент математика вступит в бой, и их иллюзии будут напрочь смыты реальностью", — отметил военный.
Ранее Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Украины бессмысленно и опасно.