Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, в каких странах вербуют наемников ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 30.04.2026
Источник рассказал, в каких странах вербуют наемников ВСУ

РИА Новости: ВСУ вербуют наемников в шести латиноамериканских странах

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ вербуют наемников в Венесуэле, Колумбии, Гондурасе, Мексике, Никарагуа и Панаме.
  • Наемников берут вне зависимости от наличия у них опыта военной службы.
  • Латиноамериканцев заманивают на службу обещаниями больших гонораров и комфортных условий, однако на практике они сталкиваются с плохим отношением и высокими рисками гибели.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ из-за дефицита живой силы вербуют наемников в Венесуэле, Колумбии, Гондурасе, Мексике, Никарагуа и Панаме вне зависимости от наличия у кандидатов опыта военной службы, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки наемников на Украину и Ближний Восток.
"(ВСУ - ред.) берут любого, у кого есть колумбийское, венесуэльское, мексиканское, гондурасское, никарагуанское или панамское гражданство. И не важно, есть ли у него опыт", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что такая ситуация обусловлена острой потребностью ВСУ в кадрах и нехваткой украинского личного состава.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенесуэлаКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала