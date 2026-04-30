Источник рассказал, в каких странах вербуют наемников ВСУ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ из-за дефицита живой силы вербуют наемников в Венесуэле, Колумбии, Гондурасе, Мексике, Никарагуа и Панаме вне зависимости от наличия у кандидатов опыта военной службы, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки наемников на Украину и Ближний Восток.