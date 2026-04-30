ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Десантников 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из мобилизованных готовят всего 52 дня, рассказал РИА Новости пленный Александр Кучинский.
Мобилизовали Александра сотрудники украинского военкомата в Кировоградской области, подрезав машиной его велосипед. После 20-минутной медкомиссии он был признан годным и отправлен в учебный центр 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В плен сдался в районе Гришино ДНР.
"Учебки было 52 дня, учили плохо. За 52 дня какой из меня десантник? Не вижу из себя десантника за 52 дня", - сказал пленный.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
