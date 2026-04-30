"Грандиозная глупость". В США жестко предупредили Запад из-за России - РИА Новости, 30.04.2026
01:24 30.04.2026 (обновлено: 01:31 30.04.2026)
"Грандиозная глупость". В США жестко предупредили Запад из-за России

Аналитик Уотсон: успехи России делают траты Запада на Украину бессмысленными

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert — Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
  • Политический аналитик Алан Уотсон заявил, что миллиардные траты Запада на Украину становятся бессмысленными из-за успехов России.
  • По мнению эксперта, киевский режим, пытаясь всеми силами навредить России, лишь ведет Украину к уничтожению.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Успехи России делают миллиардные траты Запада на Украину бессмысленными, заявил в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.
"Потратить еще миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость <…> Россия выиграла экономическую войну и выигрывает ее на земле", — написал он.
По мнению эксперта, киевский режим, пытаясь всеми силами навредить России, лишь ведет Украину к уничтожению.
"Зеленский и неонацисты "Правого сектора"*, вдохновленные кредитами, антироссийскими санкциями и военными планами ЕС, уничтожат страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти", — резюмировал Уотсон.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку. Кредит предоставят Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.
*Запрещенная в России террористическая организация
