Гособвинение попросило суд арестовать мэра Уфы

09:19 30.04.2026 (обновлено: 11:19 30.04.2026)
© Следком Башкирии/TelegramРатмир Мавлиев в суде. 30 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинение просит суд арестовать мэра Уфы Ратмира Мавлиева на два месяца.
  • Защита мэра ходатайствует о более мягкой мере пресечения, предоставляя положительные характеристики и документы о трех детях на иждивении.
  • Мэр заявляет о своей невиновности и утверждает, что его подставила компания, укравшая земли у горожан.
УФА, 30 апр - РИА Новости. Гособвинение просит суд арестовать мэра Уфы Ратмира Мавлиева, его защита просит более мягкую меру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокаты мэра предоставили суду положительные характеристики по месту работы, документы о трех детях на его иждивении, ордена и благодарности. Также защита ходатайствовала не заключать Мавлиева под стражу.
"Просим суд назначить более мягкую меру пресечения", - сказал адвокат.
Гособвинение просило суд арестовать чиновника на два месяца, отметив, что следствию известны несколько эпизодов взяточничества, которые совершил Мавлиев.
"Со следственными органами сотрудничаю, я заинтересован в объективном расследовании дела. Я не организовывал отчуждение земельного участка", - сказал судье Мавлиев.
Мэр, обратившись к суду, заявил, что его "подставила компания, которая украла земли у горожан".
Суд удалился в совещательную комнату.
Как ранее сообщал СК РФ, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и ещё трое фигурантов организовали незаконное отчуждения земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.
ПроисшествияРоссияУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
