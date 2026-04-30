Гособвинение попросило суд арестовать мэра Уфы

УФА, 30 апр - РИА Новости. Гособвинение просит суд арестовать мэра Уфы Ратмира Мавлиева, его защита просит более мягкую меру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокаты мэра предоставили суду положительные характеристики по месту работы, документы о трех детях на его иждивении, ордена и благодарности. Также защита ходатайствовала не заключать Мавлиева под стражу.

"Просим суд назначить более мягкую меру пресечения", - сказал адвокат.

Гособвинение просило суд арестовать чиновника на два месяца, отметив, что следствию известны несколько эпизодов взяточничества, которые совершил Мавлиев.

"Со следственными органами сотрудничаю, я заинтересован в объективном расследовании дела. Я не организовывал отчуждение земельного участка", - сказал судье Мавлиев.

Мэр, обратившись к суду, заявил, что его "подставила компания, которая украла земли у горожан".

Суд удалился в совещательную комнату.