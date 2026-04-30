Исполняющим обязанности мэра Уфы назначили его заместителя Кожевникова - РИА Новости, 30.04.2026
13:11 30.04.2026
Исполняющим обязанности мэра Уфы назначили его заместителя Кожевникова

Исполняющим обязанности мэра Уфы после ареста Мавлиева назначили Кожевникова

© РИА Новости / СК РФ | Ратмир Мавлиев в суде
Ратмир Мавлиев в суде - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Ратмир Мавлиев в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кожевников назначен исполняющим обязанности мэра Уфы.
  • Ратмир Мавлиев арестован по делу о получении взяток и превышении должностных полномочий.
УФА, 30 апр - РИА Новости. Исполняющим обязанности мэра Уфы после ареста Ратмира Мавлиева назначен его первый заместитель Сергей Кожевников, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В четверг Советский районный суд на два месяца арестовал Мавлиева по делу о получении двух крупных взяток и двух эпизодов превышения должностных полномочий.
"Исполняющим обязанности главы администрации города Уфы назначен Сергей Кожевников", - сообщили агентству в пресс-службе уфимской мэрии.
Кожевников является первым заместителем Мавлиева.
