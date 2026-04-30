Исполняющим обязанности мэра Уфы назначили его заместителя Кожевникова

УФА, 30 апр - РИА Новости. Исполняющим обязанности мэра Уфы после ареста Ратмира Мавлиева назначен его первый заместитель Сергей Кожевников, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В четверг Советский районный суд на два месяца арестовал Мавлиева по делу о получении двух крупных взяток и двух эпизодов превышения должностных полномочий.