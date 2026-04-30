В Уфе с мая введут комендантский час для несовершеннолетних

Краткий пересказ от РИА ИИ В Уфе с 1 мая введут комендантский час для несовершеннолетних.

Детям и подросткам младше 17 лет запретят находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

УФА, 30 апр — РИА Новости. Комендантский час для несовершеннолетних вводится в Уфе с 1 мая, сообщает Комендантский час для несовершеннолетних вводится в Уфе с 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.

"С 1 мая по 30 сентября детям и подросткам, не достигшим 17 лет, нельзя находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей", — говорится в сообщении.

Общественным местом считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в МКД, общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, интернет-кафе, пояснили в пресс-службе.