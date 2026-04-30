10:25 30.04.2026
В деле арестованного мэра Уфы появились новые эпизоды

Мэр Уфы Мавлиев обвиняется в сборе денег у бизнеса под видом пожертвований

© СК России/Max Задержание Ратмира Мавлиева. 28 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Уфы Ратмир Мавлиев арестован на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
  • Он обвиняется в организации незаконного отчуждения земельного участка и системном сборе денег с бизнеса под видом добровольных пожертвований.
  • Мавлиев также получил взятку в 10 миллионов рублей от бенефициара крупной строительной компании за общее покровительство и содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию.
УФА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, кроме незаконного отчуждения земли, обвиняется в системном сборе денег у бизнеса под видом добровольных пожертвований и получении взятки у бенефициара крупной стройкомпании за покровительство, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
В четверг Советский суд арестовал Мавлиева на 2 месяца. Как ранее сообщал СК РФ, он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и ещё трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысяч квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе.
"Кроме того, в период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года по указанию фигуранта был организован системный сбор денежных средств с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований", - говорится в сообщении.
В результате на счет одного из фондов Уфы поступило не менее 31 миллиона рублей, часть которых была направлена на приобретение автомобиля, впоследствии переданного в муниципальную собственность и используемого для служебных и личных поездок главы администрации, считают в управлении.
Также следствием установлено, что обвиняемый получил от бенефициара крупной строительной компании, возводившей многоквартирный дом, взятку в размере 10 миллионов рублей за общее покровительство и содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает ведомство.
