В деле арестованного мэра Уфы появились новые эпизоды

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Уфы Ратмир Мавлиев арестован на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Он обвиняется в организации незаконного отчуждения земельного участка и системном сборе денег с бизнеса под видом добровольных пожертвований.

Мавлиев также получил взятку в 10 миллионов рублей от бенефициара крупной строительной компании за общее покровительство и содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию.

УФА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, кроме незаконного отчуждения земли, обвиняется в системном сборе денег у бизнеса под видом добровольных пожертвований и получении взятки у бенефициара крупной стройкомпании за покровительство, сообщает СУСК РФ по Башкирии.

В четверг Советский суд арестовал Мавлиева на 2 месяца. Как ранее сообщал СК РФ , он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и ещё трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысяч квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе

"Кроме того, в период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года по указанию фигуранта был организован системный сбор денежных средств с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований", - говорится в сообщении.

В результате на счет одного из фондов Уфы поступило не менее 31 миллиона рублей, часть которых была направлена на приобретение автомобиля, впоследствии переданного в муниципальную собственность и используемого для служебных и личных поездок главы администрации, считают в управлении.