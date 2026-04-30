Адвокат раскрыл правила снятия с учета “фиктивных жильцов” после 1 мая

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. МВД России разработало порядок снятия граждан с регистрационного учета при выявлении фиктивной регистрации, который вступит в силу с 1 мая. О том, как это отразится на гражданах, МВД России разработало порядок снятия граждан с регистрационного учета при выявлении фиктивной регистрации, который вступит в силу с 1 мая. О том, как это отразится на гражданах, агентству "Прайм" рассказал адвокат Арам Мурадов.

После вступления проекта в силу решение о снятии с учёта примут только при наличии официального процессуального акта — приговора, постановления суда или постановления об административном правонарушении. Раньше это могли сделать по итогам внутренней проверки.

"Если процессуальное решение обжаловано и отменено, процедура снятия приостанавливается до вынесения нового акта. Обжалование — реальный инструмент отсрочки", — пояснил адвокат.