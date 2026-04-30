03:05 30.04.2026 (обновлено: 05:40 30.04.2026)
Адвокат раскрыл правила снятия с учета “фиктивных жильцов” после 1 мая

Адвокат Мурадов: с 1 мая для снятия с регистрации потребуется процессуальный акт

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД России разработало порядок снятия граждан с регистрационного учета при выявлении фиктивной регистрации, который вступит в силу с 1 мая.
  • Решение о снятии с учета будет приниматься только при наличии официального процессуального акта — приговора, постановления суда или постановления об административном правонарушении.
  • В зоне риска находятся "бумажные" жильцы без намерения проживать, собственники, разрешившие фиктивную регистрацию, и лица, уже имеющие процессуальное решение о нарушении.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. МВД России разработало порядок снятия граждан с регистрационного учета при выявлении фиктивной регистрации, который вступит в силу с 1 мая. О том, как это отразится на гражданах, агентству "Прайм" рассказал адвокат Арам Мурадов.
После вступления проекта в силу решение о снятии с учёта примут только при наличии официального процессуального акта — приговора, постановления суда или постановления об административном правонарушении. Раньше это могли сделать по итогам внутренней проверки.
"Если процессуальное решение обжаловано и отменено, процедура снятия приостанавливается до вынесения нового акта. Обжалование — реальный инструмент отсрочки", — пояснил адвокат.
В зоне риска три категории: "бумажные" жильцы без намерения проживать, собственники, разрешившие фиктивную регистрацию, и лица, уже имеющие процессуальное решение о нарушении. Добросовестным гражданам новый порядок дает защиту от произвола. Мурадов советует заранее проверять наличие процессуальных актов и при необходимости немедленно их обжаловать.
