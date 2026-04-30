В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему падчерицу 29 лет назад

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Мужчина, убивший 29 лет назад 8-летнюю падчерицу и спрятавший ее тело в подвале дома в подмосковной Кашире, приговорен к 15 годам колонии строгого режима, рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Подмосковью.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. По горячим следам установить обстоятельства произошедшего не удалось. Однако в октябре 2025 года выяснилось, что по делу был проведен не весь комплекс следственных действий. В результате отчим девочки был задержан, в ходе допроса он рассказал об обстоятельствах преступления, а также указал примерное место, где спрятал тело, останки девочки нашли.