В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему падчерицу 29 лет назад

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Мужчина, убивший 29 лет назад 8-летнюю падчерицу и спрятавший ее тело в подвале дома в подмосковной Кашире, приговорен к 15 годам колонии строгого режима, рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Подмосковью.
Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. По горячим следам установить обстоятельства произошедшего не удалось. Однако в октябре 2025 года выяснилось, что по делу был проведен не весь комплекс следственных действий. В результате отчим девочки был задержан, в ходе допроса он рассказал об обстоятельствах преступления, а также указал примерное место, где спрятал тело, останки девочки нашли.
Суд признал 65-летнего мужчину виновным в убийстве 8-летней падчерицы, совершенном в 1997 году.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.
