Владелец отеля в Анталье рассказал, от чего зависит расширение СБП

Краткий пересказ от РИА ИИ Расширение оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) в курортных отелях Турции будет зависеть от интереса со стороны бизнеса.

СБП в рублях уже можно использовать для оплаты товаров и услуг в различных торговых точках Турции, включая аптеки, магазины и рестораны.

Внедрение СБП может повысить уровень комфорта для туристов и стимулировать дополнительные траты.

АНКАРА, 30 апр — РИА Новости. Расширение оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) в курортных отелях Турции будет зависеть от интереса со стороны бизнеса, однако индустрия готова адаптироваться ради удобства российских туристов, заявил РИА Новости владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции , сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) . Среди торговых точек, в которых можно платить по СБП – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др. В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как находясь в Турции, так и из России

"Насколько быстро система распространится в отелях, напрямую зависит от того, насколько она будет интересна и понятна отельерам и турсектору, но для удобства российских гостей будет сделано всё возможное", — сказал он.

По его оценке, ключевым фактором станет экономическая целесообразность для бизнеса. Бильгинер считает, что отельеры будут активнее внедрять СБП, если увидят стабильный поток транзакций, понятные условия расчётов и отсутствие дополнительных рисков. В этом случае система может стать удобной альтернативой традиционным платежным инструментам.

Он также отмечает, что внедрение СБП способно повысить уровень комфорта для туристов. По его мнению, возможность оплачивать услуги напрямую в рублях снижает необходимость в обмене валюты и упрощает повседневные расходы, что положительно влияет на общий туристический опыт и стимулирует дополнительные траты.