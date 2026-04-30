Рейтинг@Mail.ru
Владелец отеля в Анталье рассказал, от чего зависит расширение СБП
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 30.04.2026
Владелец отеля в Анталье рассказал, от чего зависит расширение СБП

РИА Новости: спрос со стороны туристов определит судьбу СБП в Турции

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в медиабанк
Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расширение оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) в курортных отелях Турции будет зависеть от интереса со стороны бизнеса.
  • СБП в рублях уже можно использовать для оплаты товаров и услуг в различных торговых точках Турции, включая аптеки, магазины и рестораны.
  • Внедрение СБП может повысить уровень комфорта для туристов и стимулировать дополнительные траты.
АНКАРА, 30 апр — РИА Новости. Расширение оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) в курортных отелях Турции будет зависеть от интереса со стороны бизнеса, однако индустрия готова адаптироваться ради удобства российских туристов, заявил РИА Новости владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди торговых точек, в которых можно платить по СБП – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др. В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как находясь в Турции, так и из России.
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Анталье предупредили о риске лишиться российских туристов
12 января, 09:01
"Насколько быстро система распространится в отелях, напрямую зависит от того, насколько она будет интересна и понятна отельерам и турсектору, но для удобства российских гостей будет сделано всё возможное", — сказал он.
По его оценке, ключевым фактором станет экономическая целесообразность для бизнеса. Бильгинер считает, что отельеры будут активнее внедрять СБП, если увидят стабильный поток транзакций, понятные условия расчётов и отсутствие дополнительных рисков. В этом случае система может стать удобной альтернативой традиционным платежным инструментам.
Он также отмечает, что внедрение СБП способно повысить уровень комфорта для туристов. По его мнению, возможность оплачивать услуги напрямую в рублях снижает необходимость в обмене валюты и упрощает повседневные расходы, что положительно влияет на общий туристический опыт и стимулирует дополнительные траты.
В то же время, как указывает Бильгинер, темпы распространения будут зависеть от технической интеграции и доверия со стороны бизнеса. Он подчёркивает, что при стабильной работе системы и поддержке со стороны участников рынка СБП может занять заметную нишу, однако без этих условий её внедрение будет постепенным.
Шведский стол в отеле - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Турецкий турсектор предложил скорректировать систему "все включено"
19 января, 17:17
 
ТурцияАнталья (провинция)РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала