Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе

В Туапсе собрали более 12 тысяч кубометров загрязненного грунта

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туапсе собрали более 12 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе, спровоцированный атакой БПЛА, потушили, но из-за него произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море.

Работы по ликвидации последствий ЧП ведутся круглосуточно.

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Свыше 12,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе при ликвидации ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе , спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Утром в четверг пожар был ликвидирован. Вследствие пожара на нефтекомплексе произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море . На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля ввели режим ЧС регионального уровня.

« "В Туапсе собрали и вывезли 12 656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси... За последние сутки собрали и вывезли почти 3 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта, гальки и водомазутной смеси", - говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки украинских БПЛА, ведутся круглосуточно.