В Туапсе собрали более 12 тысяч кубометров загрязненного грунта
17:33 30.04.2026
В Туапсе собрали более 12 тысяч кубометров загрязненного грунта

В Туапсе вывезли 12 656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram — Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе собрали более 12 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе, спровоцированный атакой БПЛА, потушили, но из-за него произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море.
  • Работы по ликвидации последствий ЧП ведутся круглосуточно.
КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Свыше 12,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе при ликвидации ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Утром в четверг пожар был ликвидирован. Вследствие пожара на нефтекомплексе произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля ввели режим ЧС регионального уровня.
«
"В Туапсе собрали и вывезли 12 656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси... За последние сутки собрали и вывезли почти 3 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта, гальки и водомазутной смеси", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки украинских БПЛА, ведутся круглосуточно.
Также оперштаб региона сообщает, что вдоль береговой линии моря проводят замену боновых заграждений, продолжаются работы и в акватории реки Туапсе.
