17:23 30.04.2026
В Туапсе обустроят защиту резервуаров на НПЗ, чтобы предотвратить разлив

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Специалисты обустроят дренажную систему и защитную обваловку резервуаров НПЗ в Туапсе, чтобы предотвратить дальнейший разлив нефтепродуктов в реку и море, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Оперативный штаб края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. В четверг пожар был ликвидирован.
"Пожар на НПЗ потушен. Специалисты приступили к обустройству дренажной системы и защитной обваловки резервуаров с целью недопущения дальнейшего разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря", - написал Кондратьев в Telegram-канале по итогам встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.
Он добавил, что в городе ведутся аварийно-восстановительные работы.
По данным губернатора, вопрос энергодефицита в регионе стоит достаточно остро.
"Впереди майские праздники и летний сезон – время, когда возрастает нагрузка на сети. Для того чтобы все проходило штатно, на Краснодарской ТЭЦ уже запустили обновленный энергоблок", - сообщил он.
Кроме того, по данным Кондратьева, планируется строительство в Динском районе ТЭС "Кубанская" мощностью 470 мегаватт. Также в край по решению федерального министерства направят модульные накопители электроэнергии общей мощностью 250 мегаватт.
