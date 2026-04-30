В Туапсе полностью восстановили энергоснабжение после пожара на НПЗ.

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Аварийные бригады восстановили ЛЭП ко всем домам жителей Туапсе, которые были отключены из-за пожара на НПЗ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что бригады специалистов провели работы по устранению повреждений электросетевого оборудования на улице Кошкина, где без электроснабжения оставались 132 абонента.