14:46 30.04.2026
В Туапсе ввели ограничения на использование сырой воды

В Туапсе ввели временные ограничения на использование сырой воды в связи с ЧС

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramРаботы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожара на НПЗ после падения БПЛА.
  • Ввели временные ограничения на использование сырой воды в связи с введением режима ЧС.
КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Временные ограничения на использование сырой воды ввели в Туапсинском районе Кубани в связи с введением режима ЧС регионального уровня, сообщает министерство здравоохранения региона.
Оперштаб региона во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля ввели режим ЧС регионального уровня.
"В связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе действуют меры предосторожности. В целях безопасности временно вводится ограничение на использование сырой воды", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава Кубани.
В Туапсе сняли оцепление на территории около НПЗ после ликвидации пожара
Вчера, 12:45
 
ТуапсеТуапсинский районРоссия
 
 
