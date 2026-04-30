В Туапсе ввели ограничения на использование сырой воды

КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Временные ограничения на использование сырой воды ввели в Туапсинском районе Кубани в связи с введением режима ЧС регионального уровня, сообщает министерство здравоохранения региона.
Оперштаб региона во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля ввели режим ЧС регионального уровня.
"В связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе действуют меры предосторожности. В целях безопасности временно вводится ограничение на использование сырой воды", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава Кубани.