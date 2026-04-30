В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

КРАСНОДАР, 30 апр — РИА Новости. В Туапсе потушили возгорание на НПЗ, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Власти сделают все, чтобы привести город в порядок как можно скорее, подчеркнул глава региона.
Пожар начался утром во вторник после падения обломков дронов. Вечером того же дня глава МЧС Александр Куренков сообщил, что все утечки нефти остановлены. В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские боевики ударили по хранилищу с экспортной нефтью. Он подчеркнул, что своими действиями киевский режим увеличивает дефицит углеводородов на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.
Президент Владимир Путин заявил, что атака на Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями.