В Госдуме предложили ввести дополнительные дни для сдачи ЕГЭ в Туапсе
01:20 30.04.2026
В Госдуме предложили ввести дополнительные дни для сдачи ЕГЭ в Туапсе

Депутат Панеш предложил ввести дополнительные дни для сдачи ЕГЭ в Туапсе

© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил предоставить выпускникам школ Туапсе и Туапсинского района дополнительные дни для сдачи ЕГЭ по аналогии с приграничными регионами.
  • Панеш также предложил выпускникам Туапсинского округа право выбора формы итоговой аттестации: сдавать ЕГЭ на общих основаниях или государственный выпускной экзамен в своей школе.
  • Депутат считает необходимым ввести для школьников и учителей пострадавших территорий дополнительные психологические консультации и программу снижения тревожности перед экзаменами за счет федерального бюджета.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил предоставить выпускникам школ Туапсе и Туапсинского района дополнительные дни для сдачи ЕГЭ - по аналогии с приграничными регионами.
Парламентарий напомнил, что для школьников из приграничных регионов (Белгородской, Брянской и Курской областях) введены особые условия сдачи ЕГЭ: Минпросвещения РФ и Рособрнадзор установили дополнительные дни для сдачи экзаменов по русскому языку (4 и 5 июня) и математике (8 и 9 июня).
Кроме того, выпускники приграничья имеют право не сдавать ЕГЭ вовсе - они могут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний, а итоговую аттестацию в школе пройти в форме государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации.
"За апрель 2026 года Туапсинский округ пережил несколько атак. Уже ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Каждый день дети просыпаются под звуки сирен и взрывов, едут в школу мимо сгоревших домов. При этом в Краснодарском крае не действуют те льготы, которые предоставлены Белгородской, Брянской, Курской областям. Я предлагаю распространить действие приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о дополнительных днях сдачи ЕГЭ на школы Туапсе и Туапсинского района", - сказал Панеш.
Он также предложил предоставить выпускникам данного округа право выбора формы итоговой аттестации: сдавать ЕГЭ на общих основаниях, сдать государственный выпускной экзамен в своей школе - по аналогии с приграничными регионами.
"Следует предусмотреть для выпускников, чьи школы пострадали от атак или находились в зоне ЧС, возможность поступления в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний, а не только по баллам ЕГЭ. Также важно поручить министерству просвещения и Рособрнадзору провести мониторинг психологического состояния выпускников в регионах, пострадавших от атак БПЛА (не только приграничные, но и Кубань, Крым, Ростовская область), и разработать единый порядок поддержки", - сказал депутат.
Панеш считает, что необходимо ввести для школьников и учителей пострадавших территорий дополнительные психологические консультации и программу снижения тревожности перед экзаменами - за счет федерального бюджета.
Во вторник оперштаб Кубани сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня.
ОбществоТуапсеКурская областьТуапсинский районФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФЛДПРЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
