Трамп отверг дружественный огонь как причину ранения силовика при покушении

- Дональд Трамп заявил, что сотрудник секретной службы, раненный при покушении на президента 25 апреля, не был поражен "дружественным огнем".
- Минюст США официально не указал, что в силовика выстрелил подозреваемый в покушении Коул Аллен.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что сотрудник секретной службы, раненный в ходе покушения на него, не был поражен "дружественным огнем".
При покушении на американского лидера в ходе торжественного ужина с журналистами Белого дома 25 апреля был ранен сотрудник секретной службы. При этом минюст США официально не указывал, что в силовика выстрелил именно подозреваемый в покушении Коул Аллен.
"Они говорят, что это не был дружественный огонь", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.