Рейтинг@Mail.ru
Трамп отверг дружественный огонь как причину ранения силовика при покушении - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 30.04.2026 (обновлено: 23:37 30.04.2026)
Трамп отверг дружественный огонь как причину ранения силовика при покушении

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что сотрудник секретной службы, раненный при покушении на президента 25 апреля, не был поражен "дружественным огнем".
  • Минюст США официально не указал, что в силовика выстрелил подозреваемый в покушении Коул Аллен.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что сотрудник секретной службы, раненный в ходе покушения на него, не был поражен "дружественным огнем".
При покушении на американского лидера в ходе торжественного ужина с журналистами Белого дома 25 апреля был ранен сотрудник секретной службы. При этом минюст США официально не указывал, что в силовика выстрелил именно подозреваемый в покушении Коул Аллен.
"Они говорят, что это не был дружественный огонь", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
В миреСШАДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала