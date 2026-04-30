США уже победили Иран, но хотят победы с "большим отрывом", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты уже победили Иран, но он хочет победы с "большим отрывом".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.