Смерти ученых в США не связаны между собой, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоившие общественность исчезновения и гибель ряда высокопоставленных ученых не связаны между собой.

Трамп ранее обещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 высокопоставленных ученых в Соединенных Штатах. Американские СМИ сообщали, что по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.