Рейтинг@Mail.ru
Смерти ученых в США не связаны между собой, заявил Трамп - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 30.04.2026
Смерти ученых в США не связаны между собой, заявил Трамп

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что смерти и исчезновения ряда высокопоставленных ученых не связаны между собой.
  • Трамп утверждает, что количество случаев смертей ученых не так велико, чтобы говорить о масштабной проблеме.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоившие общественность исчезновения и гибель ряда высокопоставленных ученых не связаны между собой.
"Пока мы не нашли, чтобы было много связи", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Как заявил Трамп, все случаи изолированы, где-то гибель связана с болезнью, есть и другие причины. Президент США утверждает, что количество случаев не так велико, чтобы говорить о масштабной проблеме. "У нас много ученых. Десять случаев, если рассматривать вместе, это много. Но если сравнивать с количеством ученых, это небольшое число. У нас много ученых. Тысячи, сотни тысяч", - сказал Трамп.
Трамп ранее обещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 высокопоставленных ученых в Соединенных Штатах. Американские СМИ сообщали, что по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала