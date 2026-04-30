Смерти ученых в США не связаны между собой, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоившие общественность исчезновения и гибель ряда высокопоставленных ученых не связаны между собой.
"Пока мы не нашли, чтобы было много связи", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Как заявил Трамп, все случаи изолированы, где-то гибель связана с болезнью, есть и другие причины. Президент США утверждает, что количество случаев не так велико, чтобы говорить о масштабной проблеме. "У нас много ученых. Десять случаев, если рассматривать вместе, это много. Но если сравнивать с количеством ученых, это небольшое число. У нас много ученых. Тысячи, сотни тысяч", - сказал Трамп.
Трамп ранее обещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 высокопоставленных ученых в Соединенных Штатах. Американские СМИ сообщали, что по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.
