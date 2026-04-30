Тегеран не получит от США ничего, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что Тегеран не получит от США обогащенного урана для гражданской энергетики и медицинских целей.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность передачи Ирану обогащенного урана для гражданской энергетики и медицинских целей, заявил, что Тегеран ничего не получит от Соединенных Штатов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.