Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 30.04.2026
Трамп рассматривает возможность носить бронежилет из-за покушений

© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что раздумывает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет после третьей попытки покушения на него.
  • Однако Трампа смущает вес пуленепробиваемого жилета, превышающий десять килограммов.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет после третьей попытки покушения на него.
"Меня спрашивали об этом. Вероятно, это то, о чем задумаешься", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он добавил, что в этой идее его смущает вес пуленепробиваемого жилета, превышающий 10 килограммов. Президент США подчеркнул, что бронежилет выполняет свою функцию, как случилось с агентом, которого он защитил от пули во время стрельбы на приеме с Трампом в минувшую субботу.
Трамп три раза за два года подвергался покушениям. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которая ранила его в ухо.
Трамп допустил возможность вывода военных сил США из Италии и Испании
Вчера, 22:24
 
В миреСШАДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала