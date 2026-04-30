Трамп рассматривает возможность носить бронежилет

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет после третьей попытки покушения на него.
"Меня спрашивали об этом. Вероятно, это то, о чем задумаешься", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он добавил, что в этой идее его смущает вес пуленепробиваемого жилета, превышающий 10 килограммов. Президент США подчеркнул, что бронежилет выполняет свою функцию, как случилось с агентом, которого он защитил от пули во время стрельбы на приеме с Трампом в минувшую субботу.
Трамп три раза за два года подвергался покушениям. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которая ранила его в ухо.