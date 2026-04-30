Трамп после попытки покушения на него признал, что охране есть куда расти

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после неудавшегося покушения на него заявил, что многие сотрудники секретной службы, сопровождавшие его, действовали хорошо и решительно, но он признал, что всегда есть куда расти.

"Могу только сказать, что я знаю многих из тех людей в секретной службе (которые сопровождали его во время инцидента - ред.), и они были хороши и решительны... Думаю, всегда есть куда расти", - сказал Трамп журналистам, комментируя работу секретной службы.