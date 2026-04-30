Трамп после попытки покушения на него признал, что охране есть куда расти

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после неудавшегося покушения на него заявил, что многие сотрудники секретной службы, сопровождавшие его, действовали хорошо и решительно, но он признал, что всегда есть куда расти.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
"Могу только сказать, что я знаю многих из тех людей в секретной службе (которые сопровождали его во время инцидента - ред.), и они были хороши и решительны... Думаю, всегда есть куда расти", - сказал Трамп журналистам, комментируя работу секретной службы.
В четверг прошло второе слушание по делу Аллена, которого обвиняют в покушении на президента США. Суд решил оставить его под арестом и назначил следующее заседание на 11 мая.
Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа
29 апреля, 20:30