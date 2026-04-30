Трамп после попытки покушения на него признал, что охране есть куда расти

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 30.04.2026
Трамп после попытки покушения на него признал, что его охране есть куда расти

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп после неудавшегося покушения на него заявил, что сотрудники секретной службы, сопровождавшие его, действовали хорошо и решительно.
  • Президент США добавил, что всегда есть возможности для улучшения.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после неудавшегося покушения на него заявил, что многие сотрудники секретной службы, сопровождавшие его, действовали хорошо и решительно, но он признал, что всегда есть куда расти.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
"Могу только сказать, что я знаю многих из тех людей в секретной службе (которые сопровождали его во время инцидента - ред.), и они были хороши и решительны... Думаю, всегда есть куда расти", - сказал Трамп журналистам, комментируя работу секретной службы.
В четверг прошло второе слушание по делу Аллена, которого обвиняют в покушении на президента США. Суд решил оставить его под арестом и назначил следующее заседание на 11 мая.
В миреСШАДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала