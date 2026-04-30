Трамп обвинил союзников по НАТО в доведении Украины до полного бардака - РИА Новости, 30.04.2026
22:43 30.04.2026
Трамп обвинил союзников по НАТО в доведении Украины до полного бардака

Трамп: европейские союзники по НАТО довели Украину до состояния полного бардака

© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп обвинил европейских союзников по НАТО в доведении Украины до состояния "полного бардака".
  • Он заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил европейских союзников по НАТО в доведении Украины до состояния "полного бардака" в стране.
"И мы помогаем им (союзникам по НАТО – ред.) с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Трамп заявил, что Мерц работает отвратительно
Вчера, 22:31
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
В продолжение своей критики европейских союзников Трамп ранее в четверг посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Медведев сравнил усилия Трампа и Байдена по урегулированию на Украине
Вчера, 11:24
 
