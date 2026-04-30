Трамп обвинил союзников по НАТО в доведении Украины до полного бардака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп обвинил европейских союзников по НАТО в доведении Украины до состояния "полного бардака".
- Он заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил европейских союзников по НАТО в доведении Украины до состояния "полного бардака" в стране.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
В продолжение своей критики европейских союзников Трамп ранее в четверг посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.