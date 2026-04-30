Иран отчаянно хочет заключить сделку с США, заявил Трамп - РИА Новости, 30.04.2026
22:41 30.04.2026
Иран отчаянно хочет заключить сделку с США, заявил Трамп

Трамп: Иран отчаянно хочет заключить сделку с США

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.
  • Трамп заявил, что 159 иранских кораблей "находятся глубоко под водой".
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.
"Они отчаянно хотят заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Также, по его словам, 159 иранских кораблей "находятся глубоко под водой".
Ранее в четверг глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн признал, что несмотря на заявления о полном разгроме иранских военно-морских сил, часть быстроходных боевых катеров Тегерана осталась в строю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
