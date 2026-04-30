Иран отчаянно хочет заключить сделку с США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.
"Они отчаянно хотят заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Также, по его словам, 159 иранских кораблей "находятся глубоко под водой".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.