Трамп заявил, что Мерц работает отвратительно

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц работает отвратительно, а Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами, включая ситуацию на Украине.
"Он отвратительно работает. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы. И у него большая проблема с Украиной", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.