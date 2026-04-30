22:31 30.04.2026 (обновлено: 22:38 30.04.2026)
Трамп заявил, что Мерц работает отвратительно

Трамп: Мерц работает отвратитель, ФРГ сталкивается с проблемами всех видов

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц работает отвратительно.
  • По его мнению, при Мерце Германия сталкивается со всеми возможными проблемами, включая ситуацию на Украине.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц работает отвратительно, а Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами, включая ситуацию на Украине.
"Он отвратительно работает. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы. И у него большая проблема с Украиной", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Трамп ранее обвинил канцлера ФРГ в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски
Вчера, 22:09
 
ГерманияДональд ТрампСШАУкраинаФридрих МерцВ мире
 
 
