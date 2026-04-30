Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски - РИА Новости, 30.04.2026
22:09 30.04.2026
Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп заявил, что отменит импортные ограничения в отношении шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы.
  • Трамп отметил, что между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в сфере производства виски.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении Шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы.
Британский глава государства вместе с королевой находятся в США с первым официальным визитом с 2007 года. Ожидается, что они направятся в Великобританию позднее в четверг.
"В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. (Это даст - ред.) способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он также отметил, что люди "давно ждали" такого решения и подчеркнул, что между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере.
В феврале в Ассоциации шотландского виски сообщали, что экспорт шотландского виски в США сократился на 15% с момента введения президентом Дональдом Трампом пошлин.
