Трампа, вероятно, номинировали на Нобелевскую премию мира, пишет Reuters

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2026 году, передает агентство Рейтер.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевской премии мира.
"Среди кандидатов, вероятно, будет и президент США Дональд Трамп", - говорится в публикации.
Ранее в четверг Нобелевский комитет в Осло сообщил, что более 280 кандидатов номинированы на Нобелевскую премию мира в 2026 году. Имена номинантов и другая информация о них традиционно держится в секрете и станет известна только через 50 лет после оглашения имен лауреатов.
Лауреата премии мира назовут 9 октября.