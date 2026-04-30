Трампа, вероятно, номинировали на Нобелевскую премию мира, пишет Reuters - РИА Новости, 30.04.2026
21:02 30.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon — Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп, вероятно, вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2026 году, передает Reuters.
  • Власти Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли, что выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.
  • Лауреата Нобелевской премии мира назовут 9 октября.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2026 году, передает агентство Рейтер.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевской премии мира.
"Среди кандидатов, вероятно, будет и президент США Дональд Трамп", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, ранее власти Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли, что выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.
Ранее в четверг Нобелевский комитет в Осло сообщил, что более 280 кандидатов номинированы на Нобелевскую премию мира в 2026 году. Имена номинантов и другая информация о них традиционно держится в секрете и станет известна только через 50 лет после оглашения имен лауреатов.
Лауреата премии мира назовут 9 октября.
