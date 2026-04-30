Трамп начал закрытый брифинг с разведкой по Ирану - РИА Новости, 30.04.2026
20:02 30.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне сообщений СМИ о возможных новых американских ударах по Ирану.
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) разработало план "коротких и мощных" ударов по иранским объектам с целью выйти из тупика в переговорах с Тегераном по ядерной сделке и оказать давление на руководство исламской республики.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне сообщений СМИ о возможных новых американских ударах по Ирану.
Брифинг, как ранее сообщали в Белом доме, был запланирован на 20.00 мск.
Он пройдет на фоне публикации порталом Axios утверждений о том, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) разработало план "коротких и мощных" ударов по иранским объектам с целью выйти из тупика в переговорах с Тегераном по ядерной сделке и оказать давление на руководство исламской республики.
Агентство Блумберг утверждало, что CENTCOM уже запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного применения против Ирана. Решение по запросу пока не принято, но в случае одобрения это будет первое развертывание американского гиперзвукового оружия, которое до сих пор не считается полностью готовым к использованию в ходе боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
