Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 30.04.2026 (обновлено: 17:01 30.04.2026)
Трамп назвал Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп считает, что Фридрих Мерц неэффективен в деле урегулирования украинского кризиса.
  • Он посоветовал канцлеру ФРГ больше внимания уделять завершению войны между Россией и Украиной и ситуации в Германии, а не вмешательству в дела Ирана.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.
"Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение войны между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен!), и на исправление ситуации в собственной увечной Германии... и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана", - написал Трамп в четверг в своей соцсети Truth Social.
В миреГерманияДональд ТрампФридрих МерцСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала