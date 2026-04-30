Трамп назвал Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.