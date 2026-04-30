Трамп назвал Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.
"Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение войны между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен!), и на исправление ситуации в собственной увечной Германии... и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана", - написал Трамп в четверг в своей соцсети Truth Social.