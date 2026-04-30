Трамп в шутку назвал Ормуз проливом Трампа

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой Ормузский пролив назван "проливом Трампа".
Соответствующее изображение Трамп опубликовал в ночь на четверг в соцсети Truth Social. На изображении представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры через "пролив Трампа".
Трамп в марте уже называл в шутку Ормузский пролив "проливом Трампа".