Трамп проведет закрытый брифинг с разведкой по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп проведет закрытый брифинг с разведкой на фоне сообщений о возможности новых ударов по Ирану.

Согласно предварительному расписанию американского лидера, брифинг начнется в 13.00 (20.00 по мск).

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведет в четверг в Белом доме закрытый брифинг с разведкой на фоне сообщений СМИ о возможности нанесения Соединенными Штатами новых ударов по Ирану.

Согласно предварительному расписанию американского лидера, брифинг начнется в 13.00 (20.00 по мск). Мероприятие пройдет в закрытом формате без доступа прессы.

Встреча может состояться на фоне публикации порталом Axios утверждений о том, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) разработало план "коротких и мощных" ударов по иранским объектам с целью выйти из тупика в переговорах с Тегераном по ядерной сделке и оказать давление на руководство исламской республики.

Агентство Блумберг также утверждало, что CENTCOM уже запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного применения против Ирана. Решение по запросу пока не принято, но в случае одобрения это будет первое развертывание американского гиперзвукового оружия, которое до сих пор не считается полностью готовым к использованию в ходе боевых действий.