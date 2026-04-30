Трампу могут продлить военные полномочия в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Верховный суд США может продлить президенту страны Дональду Трампу военные полномочия в отношении Ирана, признав действующие ограничения со стороны конгресса неконституционными, заявил РИА Новости почетный профессор истории права Северо-Западного университета Стивен Прессер.
"Я считаю вероятным, что нынешний Верховный суд, скорее всего, признал бы Закон о военных полномочиях неконституционным превышением полномочий со стороны конгресса", - сказал Прессер.
Эксперт не исключил, что Трамп может воспользоваться правом единожды продлить действие военных полномочий на 30 дней или вообще вывести операцию из-под действия закона, заявив, что американская операция не подпадает под категорию боевых действий.
"Но я бы упомянул еще один момент: каждый президент США не без оснований утверждал, что сам Закон о военных полномочиях неконституционен, поскольку представляет собой попытку конгресса ограничить конституционные полномочия президента как верховного главнокомандующего", - сказал правовед.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.