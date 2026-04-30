Трампу могут продлить военные полномочия в отношении Ирана - РИА Новости, 30.04.2026
03:15 30.04.2026
Трампу могут продлить военные полномочия в отношении Ирана

CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США
Верховный суд США . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд США может продлить президенту Дональду Трампу военные полномочия в отношении Ирана, признав действующие ограничения со стороны конгресса неконституционными.
  • Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США имеет право использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса только 60 дней.
  • Эксперт не исключил, что Трамп может воспользоваться правом единожды продлить действие военных полномочий на 30 дней или вывести операцию из-под действия закона.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Верховный суд США может продлить президенту страны Дональду Трампу военные полномочия в отношении Ирана, признав действующие ограничения со стороны конгресса неконституционными, заявил РИА Новости почетный профессор истории права Северо-Западного университета Стивен Прессер.
Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США имеет право использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса только 60 дней. Таким образом, военные полномочия Трамп истекают на этой неделе.
"Я считаю вероятным, что нынешний Верховный суд, скорее всего, признал бы Закон о военных полномочиях неконституционным превышением полномочий со стороны конгресса", - сказал Прессер.
Эксперт не исключил, что Трамп может воспользоваться правом единожды продлить действие военных полномочий на 30 дней или вообще вывести операцию из-под действия закона, заявив, что американская операция не подпадает под категорию боевых действий.
"Но я бы упомянул еще один момент: каждый президент США не без оснований утверждал, что сам Закон о военных полномочиях неконституционен, поскольку представляет собой попытку конгресса ограничить конституционные полномочия президента как верховного главнокомандующего", - сказал правовед.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампСеверо-Западный университетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
