Трамп рассказал, когда США примут решение по контингенту в Германии

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США примут решение о возможном сокращении своего контингента в Германии в короткий период времени, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Решение (о возможном сокращении американского контингента в ФРГ - ред.) будет принято в течение последующего короткого временного промежутка", - сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social.