Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану
00:52 30.04.2026
Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Трамп призвал Нетаньяху наносить по Ливану точечные удары, а не сносить здания

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану.
"Я сказал Нетаньяху, что ему нужно действовать более точечно, не сносить здания. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете", - сказал Трамп изданию Axios.
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневно атаковать юг Ливана.
