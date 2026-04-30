Визит британского короля Карла III в США еще продолжается, но самое главное и загадочное уже произошло в самом его начале. Во время церемонии встречи у Белого дома между Дональдом Трампом и монархом состоялся диалог, который расшифровала американская пресса. Да, New York Post обратилась к специалистам, умеющим читать по губам, так что возможны и ошибки перевода, но сам факт публикации примечателен. Рассказав королю о недавней попытке покушения, Трамп сообщил: "Прямо сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны".

Неплохое начало разговора с монархом, который якобы не имеет никакого отношения к внешней политике Великобритании? Но о какой войне идет речь? Учитывая, что вашингтонская церемония состоялась буквально через несколько часов после петербургской встречи Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аракчи и совещания в Белом доме, на котором Трамп обсуждал иранские мирные предложения, можно было бы подумать, что речь идет о войне США против Ирана. Ведь легко можно предположить, что после разговора с иранским гостем президент России мог связаться с Трампом, чтобы сообщить о позиции Тегерана и предложить свое посредничество в поиске путей выхода из тупика с Ираном и Ормузом, в который президент США загнал как самого себя, так и весь мир. Логично? Более чем. Однако почему же тогда "Путин хочет войны"?

Потому что речь вовсе не об Иране и Ормузе. После того как Карл III предложил "обсудить это позже", Трамп развил свою мысль: "У меня такое чувство... Если он сделает то, что сказал, — он уничтожит все население".

То есть, получается, речь шла об Украине — и это так взволновало Трампа, что он поспешил поделиться своими опасениями с британским гостем. И он знал, с кем говорить, потому что именно Карл является в Европе самым главным сторонником продолжения войны до перехода Украины под полный контроль Запада. Это не конспирология, а сухие факты: монарх провел несколько встреч с Зеленским (что абсолютно беспрецедентно для отношений британских монархов с иностранными лидерами), многократно высказывался о необходимости наращивания поддержки Киеву — и даже его второй, полуопальный сын Гарри на прошлой неделе внезапно посетил Незалежную (несомненно, что по его поручению, а также, возможно, еще и для того, чтобы улучшить их отношения). На следующий день после торжественной встречи Карл III выступал перед американским конгрессом — и, восхваляя американо-британский альянс, заявил, что та же непоколебимая решимость, которую две страны проявляли "в двух мировых войнах, холодной войне, Афганистане и в моменты, определявшие нашу общую безопасность", сейчас необходима для "защиты Украины и ее мужественного народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и прочный мир". То есть такой, который надежно гарантирует невозможность возвращения к единству двух частей одного народа, потому что Украина будет навсегда включена в западные военные альянсы и союзы (неслучайно британо-украинские военные соглашения подписаны на столетний срок).

Поэтому неудивительно, что Трамп начал разговор с королем не с Ирана, что, казалось бы, логично в его нынешней ситуации и исходя из актуальной мировой повестки, а с Украины и России. Потому что Трамп не считает необходимым "стоять до конца" в битве с Россией за Украину и даже пытается найти варианты некоего, как ему кажется, компромисса, в основном удерживающего Украину в западном лагере, но одновременно и прекращающего конфликт США и даже Запада с Россией. Однако свобода маневра Трампа тут сильно ограничена: Европа под британским руководством и атлантически настроенная часть американских элит не собираются отказываться от курса на полный контроль над Украиной. Прямой конфликт с Россией они при этом считают крайне маловероятным, рассчитывая измотать нашу страну и добиться от нее согласия на уступку Украины Западу. Ядерной войны они не боятся — сколько бы ни говорили об этом публично — и поэтому продолжают эскалацию конфликта. В частности, через наращивание военных поставок Киеву, что недавно вызвало ответную реакцию Москвы.

Минобороны России опубликовало список адресов предприятий ВПК девяти европейских стран, начинавшийся с Великобритании. Его восприняли как перечень будущих целей, а это уже грань прямого конфликта с Европой и НАТО. Грань, которую никто не хочет переходить, однако европейские страны сами все больше втягиваются в войну на Украине. Войска, как обещали, не посылают, но поставки беспилотников успешно заменяют отправку живой силы. И Британия тут в лидерах — и все это знают. Так о чем Путин предупреждал Трампа? Какое население имел в виду президент США, говоря, что все оно будет уничтожено? Украинское? Или все же британское?