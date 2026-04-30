16:07 30.04.2026
В союзе дачников Подмосковья рассказали, чем обработать теплицу от болезней

Чаплин: обрабатывать теплицы от болезней лучше биопрепаратами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТеплица на даче
Теплица на даче. Архивное фото
  • Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рекомендует обрабатывать теплицы от болезней биопрепаратами.
  • Триходерма — это полезный почвенный гриб, который подавляет более 20 видов патогенов и безопасен для человека и животных.
  • Использовать биопрепараты вместе с химическими средствами бессмысленно, так как медный купорос убивает полезный гриб.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обрабатывать теплицы от болезней лучше биопрепаратами, которые не накапливаются в почве и не токсичны для людей и животных, рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По словам депутата, обычной мойки теплиц из шланга недостаточно для устранения бактерий и спор грибов. Использование химических растворов эффективно, но химикаты могут накапливаться в земле и быть токсичными для людей.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Юрист предупредила о штрафах за неправильную обработку дачи от вредителей
23 апреля, 06:52
"Триходерма — это полезный почвенный гриб, который подавляет фитофтору, фузариоз, черную ножку и более 20 видов патогенов. Порошок разводят из расчета 75–100 граммов на 10 литров воды и проливают почву. Она абсолютно безопасна для человека и животных, не накапливается в плодах и сохраняется в почве 3–4 года", - объяснил Чаплин "Газете.Ru".
Парламентарий отметил, что использовать биопрепараты вместе с химическими бессмысленно, поскольку медный купорос убивает полезный гриб. Также Чаплин считает ошибкой начинать обработку полезными грибами при температуре ниже плюс десяти градусов.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Эксперт рассказал, какие химикаты нельзя использовать на даче
24 апреля, 09:10
 
Московская область (Подмосковье)Никита ЧаплиндачаОбщество
 
 
