Медведев рассказал о развитии технологий ИИ в России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия в числе немногих стран развивает свои технологии искусственного интеллекта, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Просветительский марафон "Знание.Первые" проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала "Манеж".
"Россия - одна из стран, которая развивает свои системы искусственного интеллекта. Кстати, таких групп стран, наверное, там до пяти штук. Вы сами знаете, о чем идет речь: это и Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, что-то там есть, как я понимаю, во Франции, что-то есть вроде в Британии, и наша страна. И в арабском мире тоже там определенные вещи удается создать", - сказал Медведев в ходе своего выступления на марафоне.