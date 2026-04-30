Иранские системы ПВО ведут огонь по беспилотникам над Тегераном

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Системы ПВО Ирана ведут огонь по небольшим беспилотникам и разведывательным БПЛА над некоторыми районами столицы страны Тегерана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
По информации агентства Tasnim, в западных, центральных и юго-восточных районах города слышны выстрелы из средств ПВО.
Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.