Молдавия может запретить обсуждать проекты на русском языке, заявил депутат - РИА Новости, 30.04.2026
10:33 30.04.2026
Молдавия может запретить обсуждать проекты на русском языке, заявил депутат

© РИА Новости / Алексей Никольский
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Игорь Талмазан заявил о возможном запрете обсуждать проекты на русском языке в парламенте.
  • Согласно инициативе, все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, будут вестись на румынском языке, а за вопрос на русском языке председатель заседания должен предупредить о необходимости использовать румынский.
  • Оппозиция критикует проект нового регламента работы заксобрания, считая, что таким образом в парламенте будет введена цензура.
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Новый кодекс о функционировании парламента Молдавии предусматривает запрет на использование депутатами русского языка во время обсуждений законопроектов, заявил журналистам один из авторов инициативы, депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Талмазан.
Ранее Талмазан выступил с инициативой отказаться от перевода законопроектов на русский язык под предлогом нехватки переводчиков.
"Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, будут вестись на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском языке, председатель заседания должен предупредить, что в соответствии со статьей 15 проекта кодекса используется румынский язык", - сказал Талмазан.
Он добавил, что, если депутаты будут настаивать на продолжении беседы на русском языке после предупреждения, им отключат микрофон.
Правящая партия Молдавии в конце февраля зарегистрировала в парламенте проект нового регламента работы заксобрания. Оппозиция подвергла его критике, поскольку считает, что таким образом в парламенте будет введена цензура.
