Молдавия может запретить обсуждать проекты на русском языке, заявил депутат

Оппозиция критикует проект нового регламента работы заксобрания, считая, что таким образом в парламенте будет введена цензура.

КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Новый кодекс о функционировании парламента Молдавии предусматривает запрет на использование депутатами русского языка во время обсуждений законопроектов, заявил журналистам один из авторов инициативы, депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Талмазан.

Ранее Талмазан выступил с инициативой отказаться от перевода законопроектов на русский язык под предлогом нехватки переводчиков.

"Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, будут вестись на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском языке, председатель заседания должен предупредить, что в соответствии со статьей 15 проекта кодекса используется румынский язык", - сказал Талмазан.

Он добавил, что, если депутаты будут настаивать на продолжении беседы на русском языке после предупреждения, им отключат микрофон.