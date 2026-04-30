Священник с Урала, осужденный за убийство, ушел на СВО и пропал без вести - РИА Новости, 30.04.2026
12:08 30.04.2026
Священник с Урала, осужденный за убийство, ушел на СВО и пропал без вести

Осужденный на 10 лет священник с Урала Ефремов ушел на СВО и пропал без вести

Наручники на двери. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Настоятель храма из села Губернское Челябинской области Игорь Ефремов, осужденный за убийство, ушел на СВО и пропал без вести.
  • На связь он перестал выходить в конце ноября прошлого года.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Настоятель храма из села Губернское Челябинской области Игорь Ефремов, осужденный на 10 лет колонии за убийство односельчанина, после оглашения приговора ушел на СВО и пропал без вести, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, в октябре 2024 года обвиняемый в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину, отчего тот скончался на месте. Аргаяшский районный суд в сентябре 2025 года назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима.
"Осужденный заключил контракт после вынесения приговора о прохождении военной службы и ушел на СВО. Пропал там в конце ноября 2025 года", - сказал собеседник агентства.
В пресс-центре прокуратуры региона уточнили, что в четверг Челябинский областной суд рассмотрел ходатайство адвоката об отмене приговора и отклонил доводы апелляционной жалобы защитника, приговор районного суда оставил без изменения.
ПроисшествияЧелябинская областьИгорь ЕфремовЧелябинский областной судУрал
 
 
