Священник с Урала, осужденный за убийство, ушел на СВО и пропал без вести

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Настоятель храма из села Губернское Челябинской области Игорь Ефремов, осужденный на 10 лет колонии за убийство односельчанина, после оглашения приговора ушел на СВО и пропал без вести, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, в октябре 2024 года обвиняемый в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину, отчего тот скончался на месте. Аргаяшский районный суд в сентябре 2025 года назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима.