"Это поражение". На Западе запаниковали из-за российского оружия в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский беспилотник "Молния-2" создает серьезные проблемы для украинской противодронной системы.
- Дрон "Молния-2" работает на нескольких частотных диапазонах, отличается скоростью от 90 до 120 км/ч и полетом на малых высотах, что снижает эффективность обнаружения его средствами ПВО и и возможность быть сбитым из стрелкового оружия.
- За прошлый месяц расчеты БПЛА "Молния-2" нанесли огневое поражение 95 блиндажам и укрытиям ВСУ в Харьковской области.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российский беспилотник "Молния-2" оказался серьезной проблемой для украинской противодронной системы, пишет Forbes.
"Россия нарастила производство беспилотников "Молния-2" и использует их все шире. При небольшой стоимости они вобрали в себя в себя ряд простых и высокотехнологичных решений, которые позволяют им эффективнее противостоять обороне противника. Вместо работы на одной частоте дроны "Молния-2" настроены на несколько диапазонов. В результате перед украинской обороной встает проблема масштаба. Чтобы противостоять этим беспилотникам, системы должны охватывать более широкую часть спектра", — говорится в публикации.
Как отмечается, "Молния-2" работает иначе, чем небольшие квадрокоптеры и беспилотники-бомбардировщики, для поражения которых в первую очередь предназначены средства наземной обороны. Дрон развивает скорость от 90 до 120 км/ч и действует в диапазоне от малых высот до нескольких сотен метров, что снижает эффективность огня из стрелкового оружия.
"Беспилотник "Молния-2" отражает принципиально иной подход. Вместо упора на технологии он использует недорогую конструкцию в сочетании с простой и гибкой тактикой, благодаря чему обходит украинскую оборону. Он <...> хорошо подходит для войны на истощение, где стоимость, масштаб и скорость адаптации имеют ничуть не меньшее значение, чем производительность", — резюмировали в статье.
Расчеты БПЛА "Молния-2" регулярно демонстрируют высокие показатели в зоне СВО. Так, за прошлый месяц они нанесли огневое поражение 95 блиндажам и укрытиям ВСУ в Харьковской области.
"Молния-2" — разработка компании "Атлант Аэро" из Таганрога. Это усовершенствованная модель оригинальной "Молнии". От предшественницы она унаследовала компоновку и высокую надежность, значительно превзойдя при этом по характеристикам.
