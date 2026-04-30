Более 200 экспонатов русского авангарда выставили в Суздале

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил более 200 экспонатов на выставке "Свободные мастерские авангарда" в Суздале, рассказывающей о реформе художественного образования в советской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил в Крестовой палате Суздальского кремля выставку "Свомас: Свободные мастерские авангарда" 28 апреля. Проект посвящен Мстерским художественным мастерским, которые возникли в 1918 году в процессе реформы художественного образования в России.

"В состав выставки вошло более 200 экспонатов. Это произведения живописи, графики, а также фотографии и документы из собраний Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Третьяковской галереи, Русского музея, Бахрушинского музея, музея-заповедника "Абрамцево", Музея Академии художеств и еще более десяти музеев, государственных архивов России и частных собраний", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, экспонаты показаны в четырех разделах, которые раскрывают ключевые этапы развития Свободных мастерских, просуществовавших до конца 1920-х годов.

"Свомас, появившиеся в постреволюционной России как новая форма художественного образования, действовали в разных регионах и везде имели свои особенности, которые определялись местными традициями, а также составом преподавателей", - рассказали в пресс-службе.

По словам и. о. генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисы Бирюковой, выставочный проект основан на большом научном исследовании и стал первой попыткой рассказать о драматичной судьбе провинциального образовательного проекта.

Выставка прослеживает эволюцию художественной жизни молодого советского государства на примере Мстерских мастерских: от академического реализма времён основателя Федора Модорова до "производственного искусства" под руководством художника Виктора Пальмова.

Вводный раздел выставки посвящен Мстере начала XX века, где развивались традиционные промыслы. Главным из них было создание икон, который превратил слободу в иконописную столицу России.

Следующий раздел рассказывает о создании и развитии Свободных мастерских под руководством Модорова с 1918 по 1922 год - сотрудничестве с Народным комиссариатом просвещения в лице Анатолия Луначарского, Надежды Крупской и Давида Штеренберга, в результате которого мастерские были преобразованы в объединение, основанное на идеологии коммуны.

В третьем разделе, посвященном периоду 1923–1929 годов, посетители познакомятся с творчеством педагогов и учеников Мстерской художественной коммуны. Особое внимание обращают на себя уникальный альбом члена Общества молодых художников Сергея Светлова, найденный в США Ильдаром Галеевым, театральные эскизы Виктора Киселева, сделанные для постановки спектакля "Мистерия-Буфф" 1921 года и редчайшие журналы, издававшиеся в Мстере.

Завершением выставки стал рассказ о творческом пути воспитанников Мстерской коммуны: живописцев, скульпторов, архитекторов, которые продолжили художественное образование. Большинство из них прошло выдающуюся школу ВХУТЕИНа (Высшего художественного технического института ).