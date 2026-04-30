Суд арестовал пять подозреваемых, задержанных по делу о пожаре в Москве

21:48 30.04.2026 (обновлено: 21:56 30.04.2026)
Суд арестовал пять подозреваемых, задержанных по делу о пожаре на севере Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы.
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли восемь человек.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал пять подозреваемых, задержанных по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.
Пожар в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке произошел во вторник, он был потушен на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщили РИА Новости в столичном главке СК России, восемь человек погибли при пожаре. Позднее сообщалось, что была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, не работали системы пожарной сигнализации и пожаротушения.
"По ходатайству следствия судом в отношении пяти обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура Москвы, им предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц.
