Суд арестовал пять подозреваемых, задержанных по делу о пожаре в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал пять подозреваемых, задержанных по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.

"По ходатайству следствия судом в отношении пяти обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.