19:22 30.04.2026

Суд отказался смягчить условия содержания обвиняемого в покушении на Трампа

Коул Томас Аллен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Вашингтоне отказался смягчить условия содержания под стражей обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Коула Томаса Аллена.
  • Защита заявила, что его держат в камере безопасного содержания в режиме круглосуточной изоляции, и попросила суд посодействовать в изменении условий заключения.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Суд в Вашингтоне отказался смягчить условия содержания под стражей обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Коула Томаса Аллена, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе слушания защита заявила, что их клиента держат в камере безопасного содержания в режиме круглосуточной изоляции.
Защита попросила суд посодействовать в изменении условий заключения Аллена.
Судья сказала, что не имеет полномочий указывать тюрьме, где им содержать Аллена, но посоветовала защите подать официальное ходатайство.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
