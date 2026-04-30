Суд отказался смягчить условия содержания обвиняемого в покушении на Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Вашингтоне отказался смягчить условия содержания под стражей обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Коула Томаса Аллена.

Защита заявила, что его держат в камере безопасного содержания в режиме круглосуточной изоляции, и попросила суд посодействовать в изменении условий заключения.

ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Суд в Вашингтоне отказался смягчить условия содержания под стражей обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Коула Томаса Аллена, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе слушания защита заявила, что их клиента держат в камере безопасного содержания в режиме круглосуточной изоляции.

Защита попросила суд посодействовать в изменении условий заключения Аллена.

Судья сказала, что не имеет полномочий указывать тюрьме, где им содержать Аллена, но посоветовала защите подать официальное ходатайство.