В США суд оставил под арестом обвиненного в покушении на Трампа - РИА Новости, 30.04.2026
18:38 30.04.2026 (обновлено: 19:18 30.04.2026)
В США суд оставил под арестом обвиненного в покушении на Трампа

В Вашингтоне суд оставил под арестом обвиненного Аллена в покушении на Трампа

© REUTERS / ZUMA Press Wire/C2 Education/Facebook
Коул Томас Аллен - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© REUTERS / ZUMA Press Wire/C2 Education/Facebook
Коул Томас Аллен. Архивное фото
  • Суд в Вашингтоне оставил Коула Томаса Аллена под арестом по обвинению в покушении на Дональда Трампа.
  • Следующее слушание по делу запланировано на 11 мая.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Суд в Вашингтоне оставил обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Коула Томаса Аллена под арестом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщила защита Аллена во время слушания, он не оспаривает содержание под стражей на время судебного разбирательства, но оставляет за собой право сделать это в будущем.
Следующее слушание запланировано на 11 мая.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу, 25 апреля. Дональд Трамп впервые за свои два срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа
29 апреля, 20:30
 
