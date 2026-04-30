В США суд оставил под арестом обвиненного в покушении на Трампа

ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Суд в Вашингтоне оставил обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Коула Томаса Аллена под арестом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщила защита Аллена во время слушания, он не оспаривает содержание под стражей на время судебного разбирательства, но оставляет за собой право сделать это в будущем.