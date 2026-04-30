В США суд оставил под арестом обвиненного в покушении на Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Суд в Вашингтоне оставил обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа Коула Томаса Аллена под арестом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщила защита Аллена во время слушания, он не оспаривает содержание под стражей на время судебного разбирательства, но оставляет за собой право сделать это в будущем.
Следующее слушание запланировано на 11 мая.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу, 25 апреля. Дональд Трамп впервые за свои два срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
